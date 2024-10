Calcio giovanile – Alla Football Skills quattro grandi ex della Reggina

Procede il percorso formativo della Football Skills e Tecnobody, con allenamenti specifici che puntano all’affinamento della tecnica individuale e test di valutazione. Un gruppo nutrito di atleti, è seguito in maniera scrupolosa da tecnici qualificati e sotto la supervisione del direttore organizzativo Pasquale Sorgonà.

Non solo campo ma anche incontri di approfondimento con calciatori professionisti in attività ed ex di lusso che hanno fatto la storia della Reggina. E’ fissato infatti per il prossimo 24 giugno un dibattito-confronto tra i ragazzi che partecipano allo stage e quattro figli del S. Agata che, partendo dal centro sportivo, hanno raggiunto livelli molto alti nel mondo del calcio con la maglia della Reggina e non solo.

Saranno presenti il reggino Antonino Barillà, reduce da una grandissima stagione con la maglia del Parma, Francesco Cozza, bandiera amaranto e tornato nuovamente al servizio della società del presidente Gallo come capo scouting, Emanuele Belardi, osservatore per conto della Juventus ma fino a qualche mese addietro responsabile del settore giovanile della Reggina ed il grande Sergio Campolo, vero figlio del S. Agata, giocatore di grande talento, anche lui già responsabile del settore giovanile della Reggina e da sempre molto legato ai colori amaranto.

Tra i presenti è atteso anche il presidente della Tecnobody Stefano Marcandelli, insieme al dottore Renato Capurro.