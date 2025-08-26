Calcio giovanile: parte la stagione dell’Asd Valanidi. Open Day e iscrizioni aperte

Sta per iniziare la nuova stagione anche per quello che riguarda le scuole calcio. L’Asd Valanidi Calcio Giovanile, storica società del territorio reggino, comunica l’Open Day insieme all’apertura delle iscrizioni.

Un’occasione per far avvicinare i più piccoli al mondo del calcio. La Scuola Calcio Valanidi organizza un Open Day venerdì 29 agosto presso il Centro Sportivo Reggio Village.

La giornata è pensata per accogliere bambini e famiglie, con attività dedicate alle diverse categorie:

Ore 18:00 – Piccoli Amici (anni 2019, 2020, 2021)

(anni 2019, 2020, 2021) Ore 18:00 – Primi Calci (anni 2017, 2018)

(anni 2017, 2018) Ore 19:00 – Pulcini (anni 2015, 2016)

L’iniziativa rappresenta un momento di incontro, gioco e divertimento, ma anche un modo per conoscere da vicino lo staff tecnico e l’offerta formativa della scuola calcio.

“L’obiettivo è trasmettere i valori dello sport e della crescita personale, offrendo ai ragazzi un ambiente sano, inclusivo e stimolante” – spiegano i dirigenti della società.

La partecipazione è gratuita e nella stessa giornata è possibile effettuare le iscrizioni.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 376 0319600 o scrivere alla pagina Instagram @asdvalanidicalciogiovanile2022.

L’appuntamento è fissato per il 29 agosto al Reggio Village: un pomeriggio di sport e sorrisi, all’insegna del calcio e dell’amicizia.