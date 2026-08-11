Calcio Giovanile: Segato, un altro calciatore spicca il volo

Kevin La Regina, anno 2012 è un nuovo calciatore dell’Empoli. Difensore Centrale dotato di una grande struttura fisica, grandi capacità tecniche ed atletiche, è già aggregato presso il centro sportivo di Monteboro insieme al gruppo Under 15 della compagine toscana.

“Siamo contenti per Kevin, afferma il presidente della Segato Agostino Cassalia, molte società erano interessate al calciatore, la famiglia ed il ragazzo hanno optato per Empoli, un grande plauso va a tutto il nostro stsff tecnico. Si continua a lavorare per la cessione di altri nostri calciatori, purtroppo mai come quest’anno si è verificato un cambio in corsa di tanti responsabili di settore giovanile che hanno bloccato di fatto il mercato“.