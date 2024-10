Calcio Giovanile: altra affermazione della Segato, questa volta con l’Under 13

Il gruppo Under 13 della Scuola Calcio Segato si è aggiudicato l’ottava edizione del Torneo Calabria Cup che si è svolto a Lamezia Terme dal 1 al 3 novembre.

I ragazzi guidati dal mister Luigi Puntorieri, si sono classificati al primo posto nel girone di qualificazione, per poi eliminare SC Corigliano e Fair Play Messina nella semifinale a tre.

In finale vittoria netta per 3 a 0 contro la Soccer School Friend Milan Academy.