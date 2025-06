Calcio giovanile: il doppio colpo della Segato con l’Under 15

Doppio colpo Segato, con il gruppo Under 15 che conquista la Final Four di calcio a 5 e la Final Six di calcio a 11. Due giornate intense ed emozionanti quelle vissute dal gruppo Under 15 della Segato. I ragazzi dei mister Antonino Cassalia e Fabrizio Mazzei, campioni Regionali nelle categorie Calcio a 5 e Calcio a 11 sono “costretti” a scendere in campo il primo e il due giugno per la disputa di due gare consecutive e determinanti per il passaggio del turno.

La prima in casa al palazzetto dello Sport di casa Futura contro il Futsal Marcianise e la seconda a Palermo a meno di 16 ore contro la Panormus.

In entrambe le gare è prevalso il maggiore tasso tecnico e la qualità di gioco di Puccio (fresco di convocazione in nazionale) e compagni.

La Segato si impone per 2-1 contro il Futsal Marcianise, doppietta di Laganà ed il giorno dopo a Palermo per 3-0 (25 vittorie su altrettante gare giocate) con le reti di Collura, Fusaro e Comito.

“Siamo felici ed emozionati, afferma il presidente Agostino Cassalia, non ci sono più aggettivi per questi ragazzi, speriamo nella sensibilità della SGS agonistica, affinché ci venga incontro logisticamente per la concomitanza delle gare finali che ricordiamo sono il 7 e 8 giugno Final four che assegnerà titolo di campione d’Italia Calcio a 5 e stessa data triangolare calcio a 11 Calabria, Campania e Lazio che decreterà la finalista per il titolo di campione d’Italia under 15 calcio a 11”.