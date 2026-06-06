Calcio Giovanile: la Segato Woman si conferma campione regionale U15

La squadra della Segato Femminile si conferma campione Regionale Under 15. Cucinotta e compagne concludono al primo posto il campionato con un percorso record fatto di tutte vittorie.

Le ragazze dei mister Felisia Bova e Antonio Greco hanno avuto in questa stagione una crescita esponenziale tanto da attirare l’attenzione delle più blasonate società professionistiche femminile.

Tanta soddisfazione del presidente Agostino Cassalia,

“Grande merito va allo Staff Tecnico ma sopratutto ad una grande programmazione e alle sinergie istaurate su territorio con molte società, certamente i titoli Regionali creano entusiasmo e gratificano, ma la gioia più grande è vedere la crescita della Segato Women, sia in termini numerici che tecnici.

Dopo Beatrice Iiriti ceduta alla Fiorentina la scorsa stagione è imminente un’altra cessione importante,

quella di Miriam Morabito, anno 2010 titolare della nazionale dilettanti ed in procinto di accasarsi in una importante società di serie A. Intanto stiamo lavorando per arricchire lo staff con una figura professionale che assuma la direzione tecnica della Segato Women“.