Calcio: il Giudice Sportivo multa la Nocerina dopo il match con la Reggina

Inevitabile intervento del Giudice Sportivo sulla Nocerina dopo i fatti accaduti nella serata di mercoledi, con i tifosi ospiti che hanno creato scompiglio fuori e dentro lo stadio con ripetuti lanci di fumogeni e bombe carta. Questo il dispositivo: “Euro 1.900,00 NOCERINA CALCIO 1910 “Per avere propri sostenitori introdotto e lanciato materiale pirotecnico nel campo per destinazione (5 petardi) e sul terreno di gioco (6 fumogeni) che costringeva l’Arbitro, in una circostanza, a sospendere la gara per circa 3 minuti“.

