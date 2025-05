Calcio: adesso la graduatoria dei ripescaggi è ufficiale. Reggina lontana

Vincere il play off per la Reggina era fondamentale, al fine di crearsi una opportunità per eventuali ripescaggi, in una estate che si preannuncia molto calda. Ma oltre ad arrivare fino in fondo, gli amaranto avrebbero dovuto sperare pure in un colpaccio del Tau Altopascio per non consentire al Ravenna quel balzo in graduatoria che invece si è verificato.

La differenza è rappresentata da quello 0,50 che viene assegnato alle squadre che vincono la Coppa Italia dopo aver ottenuto il successo nel play off del proprio girone, cosa avvenuta proprio per il Ravenna a scapito della Reggina. E se prima era solo una ipotesi insieme ad una serie di combinazioni, adesso la graduatoria per quello che riguarda i ripescaggi è ufficiale.

La graduatoria per eventuali ripescaggi

1) Inter U23

2) Ravenna

3) Pro Patria

4) Milan U23

5) Reggina