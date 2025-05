Serie D: la finale la vince il Ravenna, notizia pessima per la Reggina

Il Ravenna aveva due risultati su tre per aggiudicarsi la finale ma la squadra di Marchionni non si è accontentata ed è riuscita anche a vincere contro il Tau Altopascio nel contesto di un match molto equilibrato soprattutto nella prima parte con il vantaggio per i padroni di casa poi pareggiato.

Leggi anche

Nel secondo tempo, la rete del 2-1 a quindici dalla fine, ancora di Onofri (doppietta) ha riportato i giallorossi nuovamente avanti e provocato anche molto nervosismo con una mini rissa che ha lasciato il Tau Altopascio in dieci. Da quel momento non c’è stata più partita. Grazie a questa vittoria, il Ravenna, grazie a quello 0,50 che gli verrà assegnato per il successo in Coppa Italia, come punteggio balza in vetta alla classifica delle squadre che hanno vinto il play off e alle spalle dell’Inter Under 23 nella graduatoria dei ripescaggi. Una pessima notizia per la Reggina che scivola in quinta posizione.