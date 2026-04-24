Reggina, cessione del club: tutto rimandato a fine stagione. I dettagli

La Reggina guarda alle ultime due giornate di campionato puntando a fare il massimo, ma con la consapevolezza di aver complicato il proprio cammino nel momento decisivo della stagione.

Gli amaranto, dopo alcuni passi falsi contro formazioni di medio-bassa classifica, si sono staccati dal duo di testa formato da Nissa e Savoia, oggi avanti di tre lunghezze. Un margine non impossibile sul piano aritmetico, ma pesantissimo a 180 minuti dalla fine. Il prossimo impegno vedrà la squadra di mister Torrisi rendere visita al Milazzo, formazione che come il Paternò nulla ha più da chiedere al campionato, ma come abbiamo visto di recente, questo poco conta. Giocheranno fuori casa anche Nissa e Savoia, chiamate a loro volta a difendere il vantaggio in classifica.

Il quadro, però, resta chiaro. La Reggina deve vincere e sperare in un doppio passo falso davanti. Uno scenario complicato e che rientra tra le imprese più difficili. Il rammarico maggiore resta legato al percorso. La squadra ha perso punti pesanti soprattutto in partite abbordabilissime.

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Caso Messina

Negli ultimi giorni l’attenzione non è stata rivolta soltanto al rettangolo di gioco. In casa Reggina si seguono con interesse anche le vicende extra campo, in particolare quelle legate ai tesseramenti della società del Messina. Una situazione sulla quale lo stesso direttore generale Praticò ha dichiarato di voler mantenere alta l’attenzione, in attesa di eventuali sviluppi. Ovvio al momento, però, che la priorità resta il campo. Gli amaranto devono pensare al Milazzo e provare a chiudere il campionato nel miglior modo possibile.

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Cessione del club

Parallelamente, resta aperto il fronte societario. Come già scritto nei giorni scorsi, il patron Ballarino sta portando avanti alcuni dialoghi legati a una possibile cessione del club. Lo stesso Ballarino ha dichiarato diverse settimana fa (dopo la sconfitta interna con l’Acireale) che potrebbe essere arrivato il momento di farsi da parte e infatti non sono mancati i confronti con diversi interlocutori.

Già detto degli imprenditori reggini, ma anche fondi esteri e un gruppo di imprenditori capitolini. Una fase ancora interlocutoria, fatta di primi confronti e valutazioni preliminari.

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La categoria sarà decisiva nella trattativa

Ogni discorso concreto, però, è stato rinviato alla conclusione della stagione. Perché il futuro sportivo della Reggina può incidere direttamente anche sul valore e sulle condizioni di un’eventuale trattativa. La categoria sarà un elemento centrale. Cambierà il peso delle offerte, cambieranno le richieste e cambierà anche l’interesse dei potenziali acquirenti.

Per questo, prima di entrare nel vivo della partita societaria, bisognerà attendere il verdetto del campo. La Reggina, intanto, si prepara agli ultimi 180 minuti della stagione. Con poche speranze, molti rimpianti ma anche l’obbligo di vincere per non farsi trovare impreparata in caso di…