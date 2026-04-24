Reggio, guasto elettrico causa disservizi idrici in diverse aree della zona sud

Personale Sorical al lavoro per individuare la causa e procedere con le riparazioni

Sorical comunica alla cittadinanza che, a causa di un improvviso fermo impianto, si sta verificando un’interruzione della fornitura idrica nelle seguenti zone:

Puzzi di Gallina

S. Barbara

Aretina

Armo

S. Andrea

Gurnali

Tecnici Sorical già sul posto: in corso le verifiche sul guasto

Il personale tecnico di Sorical è già intervenuto sul posto ed è attualmente al lavoro per individuare la causa del guasto e procedere con le necessarie riparazioni, al fine di ripristinare il regolare flusso idrico nel minor tempo possibile.