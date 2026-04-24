Reggio, guasto elettrico causa disservizi idrici in diverse aree della zona sud
Personale Sorical al lavoro per individuare la causa e procedere con le riparazioni
24 Aprile 2026 - 10:06 | Comunicato Stampa
Sorical comunica alla cittadinanza che, a causa di un improvviso fermo impianto, si sta verificando un’interruzione della fornitura idrica nelle seguenti zone:
- Puzzi di Gallina
- S. Barbara
- Aretina
- Armo
- S. Andrea
- Gurnali
Tecnici Sorical già sul posto: in corso le verifiche sul guasto
Il personale tecnico di Sorical è già intervenuto sul posto ed è attualmente al lavoro per individuare la causa del guasto e procedere con le necessarie riparazioni, al fine di ripristinare il regolare flusso idrico nel minor tempo possibile.
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