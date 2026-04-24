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Reggio, guasto elettrico causa disservizi idrici in diverse aree della zona sud

Personale Sorical al lavoro per individuare la causa e procedere con le riparazioni

24 Aprile 2026 - 10:06 | Comunicato Stampa

Sorical comunica alla cittadinanza che, a causa di un improvviso fermo impianto, si sta verificando un’interruzione della fornitura idrica nelle seguenti zone:

  • Puzzi di Gallina
  • S. Barbara
  • Aretina
  • Armo
  • S. Andrea
  • Gurnali

Tecnici Sorical già sul posto: in corso le verifiche sul guasto

Il personale tecnico di Sorical è già intervenuto sul posto ed è attualmente al lavoro per individuare la causa del guasto e procedere con le necessarie riparazioni, al fine di ripristinare il regolare flusso idrico nel minor tempo possibile.

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SoricalReggio Calabria Attualità

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