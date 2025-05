Calcio, per Inzaghi ancora un addio: ‘La serie A è un altro sport’

Sembra ormai destinato a rompersi in maniera definitiva il rapporto di lavoro tra il Pisa e Pippo Inzaghi. Non è bastata la promozione in serie A, meritata ma decisamente a sorpresa e non tra gli obiettivi principali a inizio stagione e neanche l’idillio tra la società che lo cercava da tempo, il tecnico che sognava di poter allenare i neroazzurri e la tifoseria che lo ha amato e acclamato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Nazione’, “la rottura sarebbe maturata per divergenze insanabili sul progetto tecnico. Inzaghi, reduce da esperienze complicate in Serie A e ben consapevole delle difficoltà della categoria, avrebbe chiesto garanzie importanti sul rafforzamento della rosa. Ma il Pisa ha ribadito la propria filosofia: investire con equilibrio, senza rinnegare la sostenibilità economica.

“La Serie A è un altro sport”, aveva avvisato Inzaghi. Ma l’allineamento tra le visioni non è mai arrivato.

Per Inzaghi, che aveva dichiarato di trovarsi bene e di avere ancora due anni di contratto, è una delusione professionale e personale. Per la società, significa ripartire in fretta, con nuove valutazioni in corso sul prossimo allenatore. Per i tifosi, è un epilogo amaro: Superpippo era amatissimo”.

Il Palermo pronto a intervenire con una ricchissima proposta contrattuale. D’altronde chi vuole avere ambizioni e quindi aspirare alla promozione in serie A, se chiama Pippo Inzaghi ha molte possibilità di raggiungerla.