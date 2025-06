Calcio: iscrizioni in serie C tra escluse sicure e diversi dubbi. Attese le decisioni della Covisoc

Tre giorni dopo la scadenza fissata per la presentazione dei documenti utili all’iscrizione ai prossimi campionati professionistici, ci sono alcune certezze e diversi dubbi. Le certezze sono rappresentate dalla Lucchese da tempo fuori dai giochi e il suo posto che sarà preso dalla Pro Patria, trattasi di riammissione e la Spal che ha presentato una documentazione incompleta e mancante della parte più importante, il pagamento delle vecchie pendenze e quindi certamente verrà esclusa, e qui con il meccanismo del ripescaggio entrerà l’Inter Under 23.

L’altra certezza sarebbe il Brescia ma siccome in virtù di un procedimento in corso per la questione crediti di imposta inesistenti ci dovrebbe essere il secondo grado della giustizia sportiva, alle rondinelle era stata concessa una proroga fino al 24 giugno. Il disimpegno totale da parte del presidente Cellino ha già anticipato la scomparsa del club non avendo versato neanche un centesimo per i pagamenti necessari che avevano come scadenza lo scorso 6 giugno.

Per tutto il resto ci sarà solo da aspettare. Perchè la Covisoc da oggi partirà con i controlli su ogni società e non sono escluse altre possibili novità. I dubbi riguardano alcune società che hanno dichiarato di aver ultimato la documentazione nelle ore finali rispetto alla scadenza e che possano averla presentata con qualche defezione, possono essere diverse così come ha scritto qualche giorno addietro La Gazzetta dello Sport. La Reggina è molto dietro nella graduatoria dei ripescaggi, esattamente al quinto posto, tanto per intenderci dopo la Spal dovrebbero saltarne altre quattro, decisamente complicato anche se non impossibile. Non resta che aspettare.