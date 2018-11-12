Non è un momento particolarmente felice per la Ludos Vecchia Miniera. L’approccio al campionato di prima categoria si sta dimostrando più difficile e complicato del previsto ed ora, seppur con due gare ancora da recuperare, la classifica inizia a preoccupare. Non è andata bene neppure in occasione dell’ultimo confronto esterno, quello giocato sul campo del Saint Michel dove i ragazzi di mister Faraone sono usciti battuti con il punteggio di 3-0.

Un incontro subito in discesa per i padroni di casa che hanno trovato il vantaggio dopo soli tre minuti, con i reggini che hanno tentato una reazione solo sul finale di tempo colpendo anche un palo dalla distanza. A metà del secondo tempo il raddoppio e poi la terza rete maturata nei secondi finali. Per la Ludos ancora una battuta d’arresto che tiene i reggini nelle zone pericolose della classifica con la necessità assoluta, adesso, di rialzare la testa da subito, prima di imboccare una strada che potrebbe essere pericolosa e con una difficile via d’uscita.