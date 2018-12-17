Dopo le dimissioni del tecnico Faraone che hanno fatto parecchio discutere soprattutto per i contenuti della sua lettera di addio, la Ludos sperava nella classifica scossa post cambio allenatore che, invece, non è arrivata. Almeno nei termini del risultato, visto che nel confronto con la Fortitudo è arrivata un’altra sconfitta, la decima stagionale, che tiene i reggini sempre nei bassifondi della classifica.

Ha deciso una doppietta di Spanti per i padroni di casa, in mezzo una grande occasione da rete che Barillà non è riuscito a trasformare in gol, sarebbe stato quello del momentaneo pareggio. A metà ripresa ancora Spanti riesce a trafiggere Longo e regalare alla sua squadra la marcatura che di fatto chiude l’incontro. La Ludos prosegue questo suo cammino assai difficoltoso nel campionato di prima categoria, ricordando che si tratta di una matricola, staziona sempre al penultimo posto che con il trascorrere delle giornate assume ovviamente preoccupazioni sempre più crescenti. Si tornerà in campo domenica prossima in casa contro i forti avversari della Bovese, al terzo posto della graduatoria insieme ad altre due squadre.