Licata-Siracusa: cambia l’orario di inizio dell’incontro

L’incontro al Granillo tra la Reggina e la Vibonese è quello di maggiore interesse, ma le attenzioni dei tifosi amaranto saranno rivolte anche a quello che accade sul campo del Licata dove i padroni di casa, che lottano per evitare la retrocessione, si confronteranno con la capolista Siracusa. Nonostante il cambio orario di inizio delle partite ufficializzato dalla Lega per tutti, di comune accordo le due società hanno deciso per un ulteriore posticipo:

“A seguito di accordi intercorsi tra le società, la gara tra Licata e Siracusa, inizialmente in programma allo stadio “Dino Liotta” domenica 30 marzo alle ore 15,00, avrà inizio alle ore 15,30″.