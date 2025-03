Serie D, Licata-Siracusa: l’appello della società ai tifosi gialloblu

“Il Dino Liotta si veste di gialloblù! Domenica 30 marzo, alle 15,30, ci attende una battaglia fondamentale. Facciamo sentire il nostro calore, rendiamo questa domenica una festa gialloblù! Tutti uniti per l’obiettivo. Questa è la nostra casa, questa è la nostra battaglia. Ogni voce, ogni cuore, ogni tifoso sarà il nostro dodicesimo uomo in campo!

Indetta la “Giornata Gialloblu“. Per questa occasione, tutti gli ingressi saranno a pagamento e gli abbonamenti non saranno validi”.

