Calcio: a Messina situazione sempre più preoccupante. Il comunicato del Comune

Arriva anche dall’amministrazione comunale di Messina una nota stampa sulla grave crisi societaria attraversata dal Messina. Il comunicato è riportato dai colleghi di MessinaSportiva. “Non si tratta tanto di contestare la gestione operativa della società, ma di sottolineare, con rammarico, che tale evento mette a rischio il significato e l’importanza dei simboli – i colori della maglia e il nome della Città di Messina – che rappresentano l’identità e la storia della squadra.

Questa Amministrazione e la precedente si sono distinte per il grande impegno profuso in questi anni per la rinascita della Città di Messina e pertanto non può rimanere inerme dinnanzi a queste criticità.

A questo proposito il Sindaco dichiara fin d’ora “la propria disponibilità ad avviare tutte le interlocuzioni necessarie per un confronto finalizzato a creare le condizioni per ripristinare quel clima di serenità necessario non solo all’interno della squadra, ma anche tra le tifoserie e l’intera comunità messinese”.