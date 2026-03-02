Calcio: la Nazionale Italiana Femminile è arrivata a Reggio Calabria – FOTO

La Nazionale Femminile Italiana è arrivata ieri sera a Reggio Calabria e martedì ore 18.15, è in programma la prima partita delle qualificazioni mondiali contro la Svezia. Per l’Italia si tratterà del debutto assoluto allo stadio ‘Oreste Granillo’, pronto a colorarsi di azzurro per spingere la squadra di Andrea Soncin nei 90 minuti contro la favorita del Gruppo 1 della Lega A, di cui fanno parte anche Danimarca e Serbia. Le azzurre svolgeranno questo pomeriggio la seduta di rifinitura, prima la conferenza stampa del tecnico.

Solo la prima classificata del girone otterrà il pass diretto per la decima edizione della Coppa del Mondo, in programma nel 2027 in Brasile. Fondamentale quindi iniziare il cammino con il piede giusto: l’obiettivo del gruppo è quello di dare seguito allo splendido Europeo della scorsa estate, seguito poi dalle probanti amichevoli con Giappone, Brasile e Stati Uniti, test che hanno permesso al gruppo di misurarsi e fare esperienza contro avversarie di assoluto livello.