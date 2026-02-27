Italia-Svezia al Granillo: come e dove acquistare i biglietti della partita

Il cammino della Nazionale Femminile Italiana verso il Mondiale brasiliano del 2027 inizia da Reggio Calabria e Vicenza. Saranno queste le città ad ospitare le prime due gare del girone di qualificazione delle Azzurre, pronte a sfidare martedì 3 marzo (ore 18.15) la Svezia allo stadio ‘Oreste Granillo’ e sabato 7 marzo (ore 18.15) la Danimarca al ‘Romeo Menti’. Un doppio esame scandinavo – già fondamentale per il discorso qualificazione – da superare a pieni voti contando anche sul supporto del pubblico presente sugli spalti.

Saranno 180 minuti caratterizzati da spettacolo in campo e non solo, con diverse sorprese per gli spettatori che acquisteranno i biglietti per sostenere la squadra e colorare di azzurro le tribune dei due impianti. I tagliandi delle partite sono in vendita da oggi presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con riduzioni previste per Under 18, Over 65 e abbonati della Reggina (questi ultimi per la prima gara potranno beneficiare della scontistica inserendo il sigillo fiscale presente nel campo coupon dell’abbonamento). Il 7 marzo allo stadio ‘Romeo Menti’ sarà inoltre attivata Casa Azzurre powered by adidas, per la prima volta aperta al pubblico con un tagliando ad hoc, dedicata a sponsor e tifosi che avranno l’occasione di vivere da vicino le emozioni della partita.

I prezzi dei biglietti

ITALIA-SVEZIA A REGGIO CALABRIA (3 MARZO)

TRIBUNA OVEST Euro 14,00

TRIBUNA OVEST RIDOTTO Euro 8,00

TRIBUNA EST Euro 8,00

TRIBUNA EST RIDOTTO Euro 5,00

I biglietti ridotti Under 18 sono riservati ai ragazzi nati dopo il 3 marzo del 2008. I biglietti ridotti Over 65 sono riservati alle persone nate prima del 3 marzo 1961

TESSERE FEDERALI. I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI/FIGC valide per il 2025 potranno fare richiesta di accredito venerdì 27 febbraio (dalle ore 8 alle 20), fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/.

PERSONE CON DISABILITÀ. Le persone con disabilità potranno fare richiesta di accredito il giorno giovedì 26 febbraio (entro le ore 18) fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/.

La promo abbonati Reggina

AS Reggina 1914 informa i propri tifosi che sul sito Vivaticket, è attiva la promozione dedicata “Abbonati Reggina”, che consente di acquistare il biglietto per la gara Italia-Svezia al costo di 1 euro + commissioni per i settori Tribuna Est e Tribuna Ovest Laterale, fino ad esaurimento disponibilità.

Per usufruire della scontistica riservata, gli abbonati amaranto dovranno inserire il sigillo fiscale riportato sul proprio abbonamento nell’apposito campo coupon al momento dell’acquisto.