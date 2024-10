Calcio: nella Top 11 due giocatori della Reggina. Le motivazioni

Meritava probabilmente un posto anche Nicola Bellomo, in assoluto il migliore dei suoi

Nella speciale formazione dei Top 11 stilata da TuttoC.com, questa settimana vi sono due calciatori della Reggina. Un difensore ed un attaccante, anche se a nostro avviso tra i centrocampisti poteva trovare spazio anche Nicola Bellomo, protagonista di una grande prestazione con il Catanzaro e votato dai giornalisti USSI come migliore del match. Queste invece le motivazioni che hanno portato Blondett e Corazza nella Top 11.

Edoardo Blondett (Reggina): in teoria doveva essere una valida alternativa, ma l’emergenza infortuni nel reparto arretrato gli ha permesso di trovare spazio e continuità. Sta sfruttando la chance nel migliore dei modi, sembra anche meno irruento ed impulsivo del passato come testimoniano le zero ammonizioni collezionate.

Simone Corazza (Reggina): nella giornata dei gol di testa segna forse quello più pesante, una rete che decide il derby e manda in visibilio la società e i 15mila del Granillo. La giocata di Bellomo è di alta classe, lui si fa trovare al posto giusto al momento giusto eludendo la marcatura della difesa ospite.

