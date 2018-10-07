Il Parma ribalta il Genoa a Marassi e chiude sul 3-1: sulla terza rete firmano due reggini cresciuti nella Reggina, Fabio Ceravolo e Nino Barillà

Avvio scoppiettante del Parma in questo campionato. 14 punti nelle otto partite disputate, un bottino interessante per una compagine che seppur blasonata per la sua storia, è comunque matricola. Colpaccio esterno, dopo quello di S. Siro contro l’Inter, arriva la vittoria anche al Marassi contro una delle formazioni più in forma del campionato, il Genoa.

Nonostante lo svantaggio i ducali con pazienza hanno recuperato e ribaltato il punteggio, chiudendo il match sul 3-1. Sulla terza marcatura c’è il timbro di due reggini doc, cresciuti nel settore giovanile della Reggina e con la stessa maglia grandi protagonisti negli anni della serie A e della B. La rete è stata firmata, la sua prima in questo campionato, da Fabio Ceravolo, l’assist di Nino Barillà, diventato perno fondamentale nello scacchiere di D’Aversa.

Una soddisfazione anche per i tifosi della Reggina che nel rivedere due ragazzotti oggi trentenni, cresciuti al S. Agata, oggi grandi protagonisti nella massima serie.