Reggio si tinge di viola per la Giornata della prematurità: successo per il concerto promosso da Eracle ODV
Riflettori accesi già nei giorni scorsi e per tutto il weekend sia sulla facciata principale del Museo, sia su quella di Palazzo San Giorgio, illuminato per l’occasione di viola, colore simbolo della prematurità
17 Novembre 2026 - 12:04 | Comunicato
Domenica 15 novembre, l’Auditorium Zanotti Bianco ha fatto da cornice a un’intensa serata di musica, teatro e solidarietà organizzata in occasione della Giornata Mondiale della prematurità. La città ha risposto con grande calore all’appuntamento promosso dall’associazione Eracle ODV — guidata dal presidente Arturo Callegari insieme all’intero direttivo — iniziato fin dal mattino con la tradizionale messa celebrata in reparto per stringersi attorno ai piccoli nati pretermine e alle loro famiglie.
La serata, condotta con eleganza da Dominga Pizzi, ha visto la partecipazione dei vertici del GOM – Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” — con il Direttore Amministrativo Aziendale, Dott. Francesco Araniti e la Dott.ssa Isabella Mondello, Direttore dell’U.O.C. Neonatologia e TIN— a testimonianza del legame indissolubile tra la rete ospedaliera, le associazioni e il territorio nel garantire il delicato percorso di follow-up e di assistenza continua. L’evento ha inoltre beneficiato del supporto di importanti realtà di settore come Vivere ETS, la Società Italiana di Neonatologia (SIN) e la Scuola Italiana di Neonatologia.
Presente all’evento, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, anche il presidente del Consiglio comunale, Avv. Federico Milia.
Momenti di profonda emozione sono stati regalati dalle letture e dagli interventi curati da Anna Calarco per Spazio Teatro, capaci di intrecciare la narrazione con la sensibilità del tema trattato.
Cuore artistico della manifestazione è stata la straordinaria esibizione dell’Orchestra Giovanile di Fiati “Giuseppe Scerra” di Delianuova (RC) — realtà d’eccellenza promossa dall’Associazione Culturale Musicale “Nicola Spadaro” e presieduta da Franco Palumbo.
Sotto la direzione del Maestro Gaetano Pisano, i giovani musicisti hanno regalato al pubblico un repertorio di altissimo livello: un viaggio sonoro che ha spaziato dalle grandi colonne sonore di The Mask of Zorro e Moment for Morricone ai classici come il Concierto de Aranjuez (con l’assolo di tromba di Antonio Cocolo), passando per suggestioni spirituali (Jericho), orientali (Arabian Dance), africane (African Wildlife), e mediterranee (Greek Folk Song Suite).
L’evento ha acceso i riflettori sull’importanza della prevenzione e sul sostegno a progetti chiave come la Casa di Eracle, offrendo al numeroso pubblico presente la possibilità di contribuire concretamente attraverso una donazione volontaria a favore dell’associazione, a conferma dello spirito di solidarietà che ha animato l’intera serata.
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