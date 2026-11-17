Riflettori accesi già nei giorni scorsi e per tutto il weekend sia sulla facciata principale del Museo, sia su quella di Palazzo San Giorgio, illuminato per l’occasione di viola, colore simbolo della prematurità

Domenica 15 novembre, l’Auditorium Zanotti Bianco ha fatto da cornice a un’intensa serata di musica, teatro e solidarietà organizzata in occasione della Giornata Mondiale della prematurità. La città ha risposto con grande calore all’appuntamento promosso dall’associazione Eracle ODV — guidata dal presidente Arturo Callegari insieme all’intero direttivo — iniziato fin dal mattino con la tradizionale messa celebrata in reparto per stringersi attorno ai piccoli nati pretermine e alle loro famiglie.

La serata, condotta con eleganza da Dominga Pizzi, ha visto la partecipazione dei vertici del GOM – Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” — con il Direttore Amministrativo Aziendale, Dott. Francesco Araniti e la Dott.ssa Isabella Mondello, Direttore dell’U.O.C. Neonatologia e TIN— a testimonianza del legame indissolubile tra la rete ospedaliera, le associazioni e il territorio nel garantire il delicato percorso di follow-up e di assistenza continua. L’evento ha inoltre beneficiato del supporto di importanti realtà di settore come Vivere ETS, la Società Italiana di Neonatologia (SIN) e la Scuola Italiana di Neonatologia.

Presente all’evento, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, anche il presidente del Consiglio comunale, Avv. Federico Milia.

Momenti di profonda emozione sono stati regalati dalle letture e dagli interventi curati da Anna Calarco per Spazio Teatro, capaci di intrecciare la narrazione con la sensibilità del tema trattato.

Cuore artistico della manifestazione è stata la straordinaria esibizione dell’Orchestra Giovanile di Fiati “Giuseppe Scerra” di Delianuova (RC) — realtà d’eccellenza promossa dall’Associazione Culturale Musicale “Nicola Spadaro” e presieduta da Franco Palumbo.

Sotto la direzione del Maestro Gaetano Pisano, i giovani musicisti hanno regalato al pubblico un repertorio di altissimo livello: un viaggio sonoro che ha spaziato dalle grandi colonne sonore di The Mask of Zorro e Moment for Morricone ai classici come il Concierto de Aranjuez (con l’assolo di tromba di Antonio Cocolo), passando per suggestioni spirituali (Jericho), orientali (Arabian Dance), africane (African Wildlife), e mediterranee (Greek Folk Song Suite).

L’evento ha acceso i riflettori sull’importanza della prevenzione e sul sostegno a progetti chiave come la Casa di Eracle, offrendo al numeroso pubblico presente la possibilità di contribuire concretamente attraverso una donazione volontaria a favore dell’associazione, a conferma dello spirito di solidarietà che ha animato l’intera serata.