Serie D, le calabresi fanno la voce grossa: comanda la Reggina. Quattro squadre nei primi cinque posti
Deludenti le siciliane partite come favorite, sono tutte giù. La classifica
17 Novembre 2026 - 11:34 | di Michele Favano
In un girone composto da ben tredici formazioni siciliane, fa piacere vedere quattro delle cinque calabresi occupare le prime cinque posizioni della classifica. Il big match di domenica al Granillo è stata la fotografia più bella. Davanti a 7.000 spettatori si sono affrontate le prime due della classe, con la Reggina che, grazie al successo ottenuto, ha staccato il Sambiase conquistando il primato solitario.
Vibonese seconda, Sambiase sul podio
La formazione lametina è scivolata dal primo al terzo posto, superata da un’altra calabrese, la Vibonese, protagonista di una prima parte di stagione di altissimo livello. Al quinto posto troviamo il PraiaTortora, che ha sfiorato il colpo esterno sul terreno dell’Avola, formazione siciliana che occupa la quarta posizione.
Peccato per la Vigor Lamezia, unica calabrese a navigare nei bassifondi della classifica, in piena zona play out. Nota stonata in un quadro decisamente positivo per il calcio calabrese.
La classifica
- Reggina 29
- Vibonese 27
- Sambiase 26
- Avola 20
- PraiaTortora 19
- Milazzo 19
- Nuova Igea 19
- Licata 17
- Gela (-1) 16
- A. Palermo 15
- Siracusa (-7) 15
- Nissa 15
- Modica 13
- Trapani (-5) 10
- Vigor Lamezia 9
- Favara 8
- Ragusa 6
- Enna 3
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