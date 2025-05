Calcio: stangate anche per Triestina e Messina. Penalizzazioni pesanti

Strage di punti di penalizzazioni per le compagini deferite qualche settimana addietro. La Lucchese, che quasi certamente non si iscriverà al prossimo campionato di serie C, era stata punita con 14 punti di penalizzazione. Adesso sono arrivate anche quelle per Triestina e Messina:

Di seguito una parte del comunicato ufficiale:

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

per la società US Triestina Calcio 1918 Srl, punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026;

per il sig. Benjamin Lee Rosenzweig, mesi 7 (sette) di inibizione;

per il sig. Sebastiano Stella, mesi 7 (sette) di inibizione.

Penalizzazione per il Messina

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

per il sig. Stefano Alaimo, mesi 10 (dieci) di inibizione;

per il sig. Doudou Aissatou Sarr Cissè, mesi 10 (dieci) di inibizione;

per la società ACR Messina Srl, punti 14 (quattordici) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.

Il deferimento del Foggia, su richiesta dei legali della difesa, si discuterà il prossimo 19 giugno.