Lega Pro, play out: un ex Reggina manda il Messina in serie D

Dopo lo 0-0 della gara di andata, allo Zaccheria si è giocato il match di ritorno tra il Foggia e il Messina. I padroni di casa sono scesi in campo sapendo di avere due risultati su tre in virtù della migliore posizione in classifica finale nella stagione regolare.

Incontro deciso da una rete di Michele Emmausso, ex Reggina (stagione 2018-19) e ancora più beffardo il fatto che l’attaccante lo scorso anno indossasse la maglia dei peloritani dove ha realizzato ben 10 reti. In quattro minuti il Var ha annullato la rete del 2-0 a Mazzocco e assegnato un rigore ai siciliani, fallito dal bomber Luciani. Grazie alla vittoria per 1-0 il Foggia rimane in serie C, mentre il Messina retrocede in serie D. Da capire adesso quello che accadrà ad entrambe le società in gravissima crisi economica.