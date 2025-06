Calcio: poule Scudetto Livorno-Siracusa. Scelto il campo per la finalissima

Dopo la vittoria nei rispettivi gironi in campionato, i triangolari nella fase successiva e le semifinali, Livorno e Siracusa si troveranno di fronte per la finalissima che si giocherà in gara secca, smentendo l’ipotesi iniziale di un doppio confronto. Il titolo di Campioni d’Italia Dilettanti, secondo quanto stabilito dalla LND, si giocherà in campo neutro domenica 8 giugno e per la sfida è stato scelto il “Gaetano Bonolis” di Teramo.