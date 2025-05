Calcio: il presidente Gravina chiarissimo sulla questione ripescaggi

Nel corso del Consiglio Federale che si è tenuto nella mattinata di oggi, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha fatto una precisazione sui ripescaggi ed è stato molto chiaro riguardo il Milan e tutte le altre, così come scriviamo da settimane: “C’è una norma che regola questo. Il Milan Futuro verrà trattato come seconda squadra e non partecipa al processo di riammissioni, si rimette in coda all’interno del gruppo delle seconde squadre. Se ci fosse un vuoto organico di quattro squadre, la prima ripescata sarebbe una seconda squadra, la seconda spetterebbe alla Serie D, la terza a una ripescata dalla Serie C, la quarta sarebbe nuovamente una seconda squadra”.

La graduatoria dei ripescaggi

1) Inter Under 23

2) Ravenna

3) Retrocessa dalla C (Pro Patria)

4) Milan Futuro

5) Reggina

Bisogna stare attenti a non fare confusione tra la riammissione e il ripescaggio. Procedimenti totalmente differenti. Per essere riammessi, è necessario che una squadra non proceda alle operazioni di iscrizione al prossimo campionato entro il 6 di giugno. Sui ripescaggi la questione, invece, speriamo sia una volta per tutte definita e chiara.