Calcio – Tre protagonisti della Reggina nella top 11. Le motivazioni

Se giochi bene e vinci soprattutto contro una squadra forte, oltre all’esaltazione della stampa locale, vi sono le attenzioni anche di quella nazionale. Il sito tuttoC.com stila settimanalmente la formazione dei migliori undici più il tecnico della domenica ed in occasione del match giocato contro il Catania, ben tre secondo il portale, sono stati i protagonisti assoluti.

Sulla prestazione di Strambelli nessun dubbio, in modo particolare sulle sue realizzazioni, strepitosa la sua seconda rete, la terza dell’incontro. Motivazione: “Un mostro, fuori categoria! La sblocca con una sorta di rigore in movimento, frutto di uno schema più volte provato in allenamento. Nel secondo tempo fa alzare il popolo amaranto con un gol “alla Del Piero” che vale da solo il prezzo del biglietto. Passargli la palla è come metterla in cassaforte, se all’80’ avesse indovinato l’angolo giusto con quel tiro dai 30 metri”.

Nella top 11 anche il difensore Seminara, in quel ruolo che sin dall’inizio della stagione prima Cevoli e poi Drago, hanno alternato diversi calciatori. Motivazione: “Gli amaranto hanno trovato un grande terzino sinistro” titolavano i giornali calabresi ieri mattina esaltando le doti di questo ragazzo di prospettiva e che mister Drago ha gettato nella mischia senza indugio. Calapai non lo supera praticamente mai”.

In panchina? Massimo Drago con queste motivazioni: “Risponde a chi aveva già recitato il de profundis regalando ai 10mila supporters calabresi la miglior prestazione da qualche anno a questa parte. Il Catania sognava di avvicinarsi alle prime della classe, è stato surclassato sul piano del gioco e dell’intensità come raramente si era visto al Granillo quest’anno. Sarà pur vero che guida una rosa di livello assoluto, ma in C non è comune assistere ad uno spettacolo del genere”.

Leggi anche

Leggi anche