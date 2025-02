Calcio: dichiarazioni molto interessanti del tecnico Atzori e la promessa

"Per me la Reggina è la squadra più forte del campionato"

Intervenuto a Radio Gamma No Stop, l’allenatore della Scafatese Gianluca Atzori, ex Reggina, ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti riguardo l’attuale campionato, la sfida al Siracusa, la squadra più forte: “Per me la Reggina è la squadra più forte del campionato, l’ho vista dal vivo. Sono rimasto molto, molto sorpreso del ko di qualche settimana fa. Nel primo tempo ha stradominato, poi il Siracusa con due calci piazzati ha fatto due gol e quindi merita il primo posto.

Quando dovremo andare a Siracusa prepareremo la gara al 300%. Noi vogliamo vincerle tutte, il Siracusa ha nove punti di vantaggio da noi. Se riusciranno a tenere allora stringeremo la mano e faremo i complimenti”.