Reggina-Vibonese visibile sull’app della Figc. I dettagli

Il mese di Marzo si accende con il grande spettacolo della Serie D, trasmesso in diretta sulla piattaforma OTT della FIGC VivoAzzurro TV. Un appuntamento settimanale imperdibile per tutti gli appassionati del Campionato di punta della Lega Nazionale Dilettanti. Le quattro partite saranno trasmesse ogni domenica allo stesso orario, quello ufficiale, con collegamenti a partire da un quarto d’ora prima del calcio d’inizio. Si parte il 2 Marzo con la sfida d’alta quota del Girone B Desenzano-Pro Sesto. Sette giorni dopo telecamere puntate sull’attuale capolista del Girone C Dolomiti Bellunesi che se la vedrà in casa con il Campodarsego. Il 23 Marzo protagonista un’altra regina, quella del Girone E, il Livorno che ospiterà il Poggibonsi. Marzo si conclude alla grande con il derby calabrese d’alta classifica Reggina-Vibonese (Girone I) 30 marzo. Il 2, 9 e 23 Marzo le gare iniziano alle 14.30, il 30 l’orario ufficiale si sposta alle 15.00.

Leggi anche

Come vedere Vivo Azzurro Tv

Per non perdere neanche un’emozione del Campionato d’Italia basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.

fonte: lnd.it