Calcio: la ReggioRavagnese annuncia il nuovo Ds e conferma il direttore tecnico

“La società è lieta di annunciare Piero Praticò nel ruolo di Direttore Sportivo.

Una scelta condivisa, nata dalla volontà di sposare un progetto ambizioso e a lungo termine, con un obiettivo chiaro: puntare al miglior risultato sportivo attraverso la valorizzazione dei giovani e il coinvolgimento di calciatori motivati, pronti a sposare i nostri colori e la nostra visione.

Per Piero si tratta anche di un ritorno in un ambiente che conosce già: in passato, infatti, ha fatto parte della Reggio Mediterranea, maturando una conoscenza diretta della realtà e del contesto calcistico che oggi torna a vivere.

Un percorso costruito con programmazione, entusiasmo e identità, per continuare a crescere”

La conferma di Pasquale Sorgonà

“La ReggioRavagnese 1960 è lieta di annunciare la conferma di Pasquale Sorgonà nel ruolo di Direttore Tecnico.

Una scelta nel segno della continuità, che nasce dalla volontà di proseguire un percorso condiviso, mettendo a disposizione della società esperienza, competenza e conoscenza dell’ambiente.

Dopo il lavoro svolto nella passata stagione, Mister Sorgonà continuerà a coordinare l’area tecnica, dalla prima squadra al settore giovanile, con l’obiettivo di dare sempre maggiore identità e struttura al nostro progetto“.