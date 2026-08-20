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Calcio: la ReggioRavagnese annuncia il nuovo Ds e conferma il direttore tecnico

"Un percorso costruito con programmazione, entusiasmo e identità, per continuare a crescere"

20 Agosto 2026 - 12:36 | Redazione

Calcio: la ReggioRavagnese annuncia il nuovo Ds e conferma il direttore tecnico

“La società è lieta di annunciare Piero Praticò nel ruolo di Direttore Sportivo.
Una scelta condivisa, nata dalla volontà di sposare un progetto ambizioso e a lungo termine, con un obiettivo chiaro: puntare al miglior risultato sportivo attraverso la valorizzazione dei giovani e il coinvolgimento di calciatori motivati, pronti a sposare i nostri colori e la nostra visione.
Per Piero si tratta anche di un ritorno in un ambiente che conosce già: in passato, infatti, ha fatto parte della Reggio Mediterranea, maturando una conoscenza diretta della realtà e del contesto calcistico che oggi torna a vivere.
Un percorso costruito con programmazione, entusiasmo e identità, per continuare a crescere”

La conferma di Pasquale Sorgonà

La ReggioRavagnese 1960 è lieta di annunciare la conferma di Pasquale Sorgonà nel ruolo di Direttore Tecnico.
Una scelta nel segno della continuità, che nasce dalla volontà di proseguire un percorso condiviso, mettendo a disposizione della società esperienza, competenza e conoscenza dell’ambiente.
Dopo il lavoro svolto nella passata stagione, Mister Sorgonà continuerà a coordinare l’area tecnica, dalla prima squadra al settore giovanile, con l’obiettivo di dare sempre maggiore identità e struttura al nostro progetto“.

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