Calciomercato: ‘L’oro di Catanzaro’. Definito così il portiere Madia, adesso pronto per la Reggina

Siamo allo scambio di documenti. A breve sarà a disposizione di Marchionni

“Lorenzo Madia insuperabile; l’oro di Catanzaro trascina la Primavera a suon di parate”. Titolava così lo scorso febbraio La Giovane Italia, portale specializzato nel calcio giovanile italiano, per raccontare le prestazioni del giovane portiere giallorosso. Parole che descrivono bene il rendimento del classe 2007, protagonista nella passata stagione con la Primavera del Catanzaro e pronto a indossare la maglia della Reggina.

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Portiere moderno, alto 1,85, reattività tra i pali, esplosività, istinto, coraggio e tempestività nelle uscite, sono alcune delle caratteristiche che hanno permesso a Madia di mettersi in evidenza. Un profilo sul quale il Catanzaro punta molto e che, proprio per questo, arriverà a Reggio Calabria con la formula del prestito. L’operazione è ormai alle battute conclusive. Reggina e Catanzaro sono allo scambio dei documenti e, completati gli ultimi passaggi, Lorenzo Madia potrà raggiungere il gruppo amaranto e mettersi a totale disposizione di mister Marchionni.

Per il giovane estremo difensore sarà l’occasione per confrontarsi con il calcio dei grandi e trovare spazio in una stagione nella quale la Reggina vuole affidarsi anche alla qualità e alla crescita dei suoi under.