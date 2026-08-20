Reggio, dalla collina di Pentimele parte la ‘goccia verde’ per l’ambiente

Dalla collina di Pentimele parte una proposta verde per Reggio Calabria: più alberi, più ombra e la valorizzazione di uno dei luoghi più suggestivi della città

Di buon’ora per ammirare il panorama mozzafiato dello stretto dalla splendida collina di Pentimele, con il Presidente del Lions zona 26 Sebino Bellini, il Presidente del Lions Rhegion Paolo Macheda, il Presidente del Cai Aspromonte Gianni Posillipo ed il Presidente dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV Pino Strati.

La visita di stamane in uno dei posti più belli della città, un patrimonio naturalistico di enorme bellezza, con i suoi 430 ettari di superficie, con 400 mslm, può diventare uno dei parchi urbani più estesi del nostro Paese.

Una campagna di piantumazione per contrastare il cambiamento climatico

Questa iniziativa ad opera di alcune realtà associative è tesa alla sensibilizzazione di tutti noi – infatti, è giunto il tempo per iniziare una grande campagna di piantumazione di alberi, la collina di Pentimele che abbiamo definito L’aspromonte in città, può rappresentare una svolta ambientale per contrastare il cambiamento climatico ed avere zone d’ombra contro la calura che da diverse stagioni crea problemi ai cittadini.

Leggi anche

«La più grande minaccia del nostro pianeta è la convinzione che lo salverà qualcun altro»

“La più grande minaccia del nostro pianeta è la convinzione che lo salverà qualcun altro“, è il pensiero di Robert Swan, leggenda vivente dell’esplorazione.

Di questa splendida frase faremo tesoro per iniziare da subito e concretamente: da Reggio partirà la goccia verde che dovrà estendersi in Italia ed oltre .