Calcio – Tra rinvii e riposi, questo il programma della seconda giornata
Solo sette partite nel secondo turno del girone C di serie C: spicca il derby Rende-Catanzaro, sabato alle 18.30 Reggina-Bisceglie, due le gare rinviate
21 Settembre 2018 - 09:28 | di Michele Favano
Solo sette le partite che si giocheranno nel secondo turno di campionato per la serie C girone C. Spicca il derby calabrese tra il Rende ed il Catanzaro nell’anticipo di questa sera con i padroni di casa che hanno dato seguito al brillante campionato scorso, andando a vincere alla prima uscita in trasferta sul campo della Paganese, mentre i giallorossi di Auteri hanno mantenuto fede ai pronostici, superando il Potenza. Questo il programma della giornata:
Oggi ore 20.30
Rende-Catanzaro
Sabato 22 settembre ore 16.30
Cavese-Francavilla
Sabato 22 settembre ore 18.30
Reggina-Bisceglie
Sicula Leonzio-Matera
Vibonese-Trapani
Sabato 22 settembre ore 20.30
Potenza-Monopoli
Rieti-Casertana
Rip: Paganese.
Rinviate: Juve Stabia-Viterbese e Catania-Siracusa
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