Calcio: una vera e propria stangata per i tifosi della Salernitana. Trasferte vietate

Stangata per i tifosi granata e di conseguenza anche per la Salernitana. Dal primo agosto e fino al primo dicembre saranno vietate tutte le trasferte, a prescindere dal girone di competenza e dalle partite che saranno sorteggiate il 28 luglio in calendario. Quattro mesi di stop alla presenza in gare esterne.

Lo ha deciso il Ministero dell’Interno, in seguito al lancio di oggetti e sediolini durante la finale di ritorno dei playout di B all’Arechi contro la Sampdoria, che ha provocato la sospensione della partita. Trattandosi di un decreto ministeriale, la Salernitana non ha facoltà di impugnare e non può che prenderne atto. Una squalifica pesantissima soprattutto per chi si è sempre contraddistinto negli anni per una presenza massiccia in ogni stadio d’Italia.