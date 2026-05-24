Calcio: dopo mister Catalano, il Savoia si separa anche da Mazzei

Dopo la separazione con il tecnico Raimondo Catalano, il Savoia saluta anche il Ds Antonio Mazzei. Il comunicato: “Ho incontrato il nostro Direttore Sportivo, Antonio Mazzei. La notizia più importante è che si è ripreso alla grande, e questo per tutti noi vale più di qualsiasi altra cosa. Abbiamo avuto una lunga e sincera chiacchierata, un confronto bello e costruttivo, al termine del quale abbiamo deciso insieme di rescindere consensualmente il contratto che ci legava.

La vera forza, quando si vince, è anche sapere quando fermarsi. Antonio resterà per sempre nel cuore di tutti noi e sarà ricordato come l’uomo che ha guidato questa squadra verso traguardi straordinari e vittorie indimenticabili. A te, caro Antonio, va il nostro più grande grazie. Ti auguriamo il meglio per il futuro, certi che saprai raggiungere ogni nuovo traguardo con la stessa passione, competenza e umanità che hai dimostrato qui con noi“.