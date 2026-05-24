City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Calcio: dopo mister Catalano, il Savoia si separa anche da Mazzei

Il direttore sportivo ha tante richieste anche in categorie superiori

24 Maggio 2026 - 12:05 | Redazione

Antonio Mazzei Ds Sambiase

Dopo la separazione con il tecnico Raimondo Catalano, il Savoia saluta anche il Ds Antonio Mazzei. Il comunicato: “Ho incontrato il nostro Direttore Sportivo, Antonio Mazzei. La notizia più importante è che si è ripreso alla grande, e questo per tutti noi vale più di qualsiasi altra cosa. Abbiamo avuto una lunga e sincera chiacchierata, un confronto bello e costruttivo, al termine del quale abbiamo deciso insieme di rescindere consensualmente il contratto che ci legava.

La vera forza, quando si vince, è anche sapere quando fermarsi. Antonio resterà per sempre nel cuore di tutti noi e sarà ricordato come l’uomo che ha guidato questa squadra verso traguardi straordinari e vittorie indimenticabili. A te, caro Antonio, va il nostro più grande grazie. Ti auguriamo il meglio per il futuro, certi che saprai raggiungere ogni nuovo traguardo con la stessa passione, competenza e umanità che hai dimostrato qui con noi“.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Volley

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?