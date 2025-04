Calcio, disastro serie C: arriva l’istanza di fallimento per la Lucchese

Una stagione senza precedenti quella che sta vivendo la serie C dal punto di vista economico-finanziario. Già detto e scritto delle esclusioni di Turris e Taranto, degli ultimatum a Messina, delle forti difficoltà di altre società, ieri un’altra pagina triste è stata scritta a Lucca. Il resoconto riportato dai colleghi di gazzettalucchese.it:

“Al termine dell’ennesima giornata intensa ed emotivamente complicata, è arrivata l’istanza di fallimento per la Lucchese 1905 anche da parte del sindaco revisore della società Liban Varetti. Nel tardo pomeriggio è stata inviata la pratica in via telematica e dunque da domani sarà sulla scrivania del giudice Lucente che dovrà occuparsi del caso.

Il giudice avrà 14 giorni di tempo per convocare la proprietà, ovvero Benedetto Mancini per le controdeduzioni, o, qualora nel frattempo si verificasse l’ennesimo avvicendamento, chi detiene la società rossonera. Dal 16° giorno sino al 45° il giudice avrà tempo per decidere il da farsi, ovvero per dichiarare fallita la Lucchese o respingere l’istanza. Appare chiaro che, trattandosi di una istanza che non proviene da un creditore, ma bensì dalla figura professionale deputata a controllare sulla regolarità della gestione, il peso della richiesta formulata dal sindaco revisore non può che avere un peso maggiore in sede di giudizio. A questa, comunque, andrò aggiunta la richiesta dei calciatori che proprio nella giornata odierna hanno dato il loro via libera”.

Adesso rimane da capire quello che sarà il comportamento di tecnico e calciatori e quindi la decisione di scende in campo o meno.