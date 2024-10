Calcio: salta un’altra panchina in serie C, tocca a Pochesci

Poco più di un mese sulla panchina del Bisceglie, subentrato al posto dell’esonerato Vanoli. Per Sandro Pochesci è durata poco l’avventura in Puglia e determinante è stata la sconfitta interna contro il forte Bari che fa seguito ai soli due punti conquistati nelle otto partite. Lo 0-3 quindi costa carissimo al tecnico che lo scorso anno era entrato in polemica con la Reggina, dopo la vittoria al Granillo degli amaranto. La notizia è riportata dal sito alfredopedulla.com.