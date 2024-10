Calcio serie C – Reggina straripante, crollo del Bari. Risultati e classifica

Le prime due giornate mettono già in evidenza le difficoltà di un campionato complicato per tutti

Non poteva esserci esordio migliore per la Reggina davanti al pubblico di casa. Una prestazione impeccabile quella messa in mostra dai ragazzi di mister Toscano con un Reginaldo assoluto protagonista. Gli amaranto hanno strapazzato la Cavese e conquistato i primi tre punti pieni della stagione. Crolla il Bari davanti al proprio pubblico, a punteggio pieno Catania e Ternana.

RISULTATI SECONDA GIORNATA

Paganese – Monopoli 2-0

AZ Picerno – Rieti 2-1

Teramo – Sicula Leonzio rinv.

Ternana – Potenza 1-0

Bari – Viterbese 1-3

Bisceglie – Catanzaro 1-1

Casertana – Rende 2-0

Catania – V. Francavilla 2-1

Reggina – Cavese 5-1

Vibonese – Avellino 0-1

CLASSIFICA

Catania 6

Viterbese 6

Ternana 6

Reggina 4

AZ Picerno 4

Catanzaro 4

Bisceglie 4

Paganese 3

Casertana 3

Bari 3

Potenza 3

Monopoli 3

Avellino 3

V. Francavilla 1

Cavese 1

Teramo* 0

Sicula Leonzio* 0

Vibonese 0

Rende 0

Rieti 0

Sicula Leonzio e Terano una gara in meno

PROSSIMO TURNO

Avellino – Teramo

Cavese – Vibonese

Monopoli – Catanzaro

Reggina – Bisceglie

Rende – Ternana

Rieti – Bari

V. Francavilla – Casertana

Potenza – Catania

Sicula Leonzio – Paganese

Viterbese – AZ Picerno

