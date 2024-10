Calcio serie C – Ternana fermata a Cava. La Reggina a Lentini per nuovi record

Sperava di accorciare le distanze dalla Reggina, scendendo in campo nell’anticipo dell’ultima giornata di andata. Dopo il vantaggio, però, la Ternana è stata raggiunta dalla Cavese ed ha sbagliato anche un calcio di rigore sul risultato di 1-1. Gli umbri salgono a quota 37 a nove punti dagli amaranto che a Lentini giocano per allungare l’attuale vantaggio e per conquistare la quindicesima vittoria stagionale. Il Bari renderà visita alla Casertana, il Potenza ospita la Paganese, mentre il Monopoli davanti al pubblico di casa affronterà l’Avellino.

CLASSIFICA

Reggina 46

Monopoli 37

Ternana 37

Bari 36

Potenza 36

Catania 27

Catanzaro 26

Vibonese 25

Casertana 25

Teramo 24

Paganese 24

Avellino 23

V. Francavilla 22

Cavese 21

Viterbese 21

AZ Picerno 17

Bisceglie 13

Rieti 12

Sicula Leonzio 11

Rende 10

