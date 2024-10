La sfida con più spettatori in serie C. Un altro primato firmato Reggina

Amaranto in testa alla classifica del proprio campionato e non solo

La partita più seguita finora a livello di pubblico nell’intera Serie C è stata Reggina-Bari, disputata allo stadio Granillo di Reggio Calabria. La gara ha visto sulle tribune dell’impianto ben 16.092 spettatori, il numero più alto sin qui registrato per un match di terza serie. La sfida, valida per la 23esima giornata del girone C di Serie C, è terminata 1-1 e si è giocata il 26 gennaio.

fonte: tuttoC.com

