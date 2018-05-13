La Vibonese batte il Troina ai rigori nello spareggio ospitato al Granillo e torna in serie C dopo una stagione partita tra mille difficoltà

Esulta la Vibonese. Sono stati i tifosi rossoblu calabresi a sprigionare l’urlo della vittoria in uno spareggio ospitato al Granillo di Reggio Calabria, molto partecipato con una massiccia presenza di sostenitori dell’una e dell’altra squadra.

Una vittoria di rigore, visto che i novanta minuti di gara ed i tempi supplementari si sono conclusi sul risultato di 0-0, il 5-3 finale regala alla squadra del presidente Caffo una meritatissima promozione. Il classico incontro giocato con moltissima pressione addosso e la paura di poter commettere l’errore decisivo e quindi compromettere tutto.

Alla fine applausi per un Troina straordinario per tutto il corso della stagione, squadra neo promossa e capace di arrivare fino in fondo giocandosi addirittura lo spareggio per la promozione in serie C, gioia incontenibile per una Vibonese che ingiustamente era stata catapultata in un campionato che non meritava di giocare, dopo i fattacci della passata stagione.

Una cavalcata iniziata tra mille difficoltà, ricorsi e contro ricorsi, un avvio di stagione partito con forte ritardo rispetto a tutte le altre, il cambio tecnico risultato poi decisivo. L’arrivo di mister Orlandi imbattuto in tutto il suo percorso, la chiusura come meglio non si poteva immaginare. La Vibonese torna nel professionismo per come meritava per bravura e capacità della società, gestita da un grande presidente come Caffo.

Il prossimo campionato di serie C aggiunge un’altra calabrese nel girone C, aumenta il numero dei derby e di conseguenza anche l’interesse. Complimenti ancora alla Vibonese.