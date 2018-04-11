La Corte Federale d'Appello accoglie in parte il ricorso dell'ex capitano della Reggina: annullata l'ammenda e squalifica considerata già scontata

A seguito della riunione di questo pomeriggio della Corte Federale D’Appello – Sezioni Unite, dopo il ricorso presentato da Francesco Cozza, riguardo la maxi squalifica inflittagli dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della Federcalcio di ben nove mesi con l’accusa di aver percepito 119.000 euro “in nero” nel giugno 2013, a titolo di buonuscita per sé e il suo staff dopo l’esonero deciso da Giuseppe Cosentino, all’epoca dei fatti presidente del Catanzaro Calcio 2011 srl. e la condanna a pagare un’ammenda di 11.900 euro, così è stato deciso secondo quanto pubblicato dal sito ufficiale della FIGC:



“Ricorso Sig. Cozza Francesco (all’epoca dei fatti allenatore della società Catanzaro Calcio 2011 Srl) – parzialmente accolto e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella sola squalifica nei limiti del presofferto avverso le sanzioni:

squalifica per mesi 9

ammenda di € 11.900,00; inflitte al reclamante, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e art. 8, commi 2 e 6 C.G.S. in relazione all’art. 35 comma 2 del Regolamento Settore Tecnico seguito deferimento del Procuratore Federale”

Nella sostanza annullata l’ammenda e scontata in tutto questo percorso tra primo e secondo grado, la squalifica che lo ha costretto a stare lontano dai campi di gioco. Da adesso l’ex capitano della Reggina potrà tornare ad allenare qualora arrivasse una chiamata.