Calcio – Ternana-Reggina, come vedere il big match

Ternana-Reggina è la gara più attesa della sesta giornata di campionato, oltre che la prima in ordine di tempo per quello che riguarda il programma completo. Come sempre sarà Eleven Sports in pay a trasmettere l’incontro e lo si potrà vedere su pc, tablet, smartphone e smart tv. Si ricorda che a differenza degli anni scorsi, la visione del match è legata alla sottoscrizione di abbonamento mensile (al costo di euro 4,99) o annuale (al costo di euro 49,99), quindi non è più possibile acquistare la singola partita.

