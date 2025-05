Calcio: Trapani penalizzato, Antonini non si ferma e annuncia ricorso. Il comunicato

Una giornata che il calcio italiano ricorderà a lungo quella del 29 maggio con il TFN che in seguito a una serie di deferimenti, ha proceduto attraverso le sanzioni con una corposa penalizzazione per Brescia, retrocesso in serie C, Trapani, Triestina e Messina. E’ stato durissimo nella sua reazione il presidente dei granata Antonini, attaccando tutti e su più fronti e annunciando pure che la battaglia andrà avanti:

Il comunicato

“Alla luce della decisione del primo grado di giudizio che ci vede penalizzati nella prossima stagione 2025-26 dal Tribunale federale nazionale, la società Fc Trapani 1905 comunica che attenderà, nell’arco dei prossimi giorni, di conoscere le motivazioni che hanno portato alla decisione al fine di proporre immediato reclamo davanti alla Corte Federale di Appello”.