Calcio: Trapani, accordo con l’AdE. Si punta alla cancellazione della penalizzazione

“La società Fc Trapani 1905 comunica di aver raggiunto un’intesa con l’ADE per il pagamento degli importi relativi agli F24 compensati con crediti Iva del Gruppo Alfieri. È stata già versata la prima rata e in tempi record abbiamo provveduto a pagare tutte le spettanze relative all’iscrizione al campionato 2025-2026, ivi compresa la Fidejussione a garanzia richiesta dalle normative. Si ringrazia l’Agenzia delle Entrate per il supporto ed il sostegno dato, anche come riconoscimento morale al clamoroso danno subito. Ora la Società, attraverso i suoi legali, si concentrerà nel presentare il ricorso per la restituzione totale dei punti di penalizzazione per la prossima stagione”.