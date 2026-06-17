Calcio: torna in panchina mister Trocini? Sul tecnico una sua ex squadra

Bruno Trocini potrebbe tornare presto in panchina. L’ex tecnico della Reggina sarebbe finito nel mirino della Virtus Francavilla, club che conosce bene e che potrebbe puntare su di lui per aprire un nuovo ciclo. Secondo quanto riportato dai colleghi di Antenna Sud, la società biancazzurra starebbe sondando la disponibilità dell’allenatore calabrese. Il suo nome, il primo sulla lista per l’eventuale dopo Taurino.

La situazione nasce dalla probabilissima separazione tra la Virtus Francavilla e Roberto Taurino. Il tecnico ha comunicato al club la volontà di non proseguire la propria avventura in biancazzurro. L’addio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Intanto, però, il casting per la nuova guida tecnica sarebbe già partito. E il profilo che sembra prevalere è proprio quello di Trocini.

Per Trocini sarebbe un ritorno

Per l’ex allenatore amaranto si tratterebbe di un ritorno. Trocini ha già guidato la Virtus Francavilla tra il 2018 e il 2021, negli anni più importanti del club in Serie C, riuscendo anche a centrare risultati significativi. Con gli amaranto, invece, ha sfiorato la promozione in Serie C nella stagione 2024-25, prima della conferma per il campionato successivo. L’avventura più recente sulla panchina della Reggina, si è però interrotta dopo un avvio disaastroso, con l’esonero arrivato nell’ottobre 2025.