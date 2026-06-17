Serie C: sospiro di sollievo, il Crotone è iscritto. La confessione del patron Vrenna

Il Crotone sarà regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C. Dopo settimane di preoccupazione e un futuro che sembrava tutt’altro che scontato, il club rossoblù ha comunicato di aver presentato la domanda completa per l’iscrizione alla nuova stagione.

Una notizia attesa, che chiude una fase delicata per la società pitagorica. Solo qualche settimana fa, infatti, la partecipazione degli squali al prossimo torneo era apparsa in bilico, tra difficoltà economiche, scadenze federali e la necessità di trovare in tempi rapidi una soluzione concreta.

Alla fine, però, la famiglia Vrenna non ha lasciato cadere la storica società pitagorica. Una scelta che conferma l’attaccamento dimostrato negli anni al club e alla città. La storia degli squali, costruita anche attraverso stagioni importanti e pagine rimaste nella memoria del calcio calabrese, non si fermerà davanti a una scadenza federale. Il nodo è stato sciolto, ma non senza sacrifici.

A confermarlo è stato il presidente Gianni Vrenna durante l’incontro nella sede di Confindustria Crotone, alla presenza del sindaco Vincenzo Voce e del presidente di Confindustria Crotone Mario Spanò.

“C’è stato il serio rischio che la squadra non si iscrivesse al prossimo campionato ma siamo riusciti ad ottemperare a tutti gli adempimenti, con le mie forze”.

Per la città è una notizia di grande rilievo. Il club pitagorico non è soltanto una squadra di calcio. È una parte dell’identità sportiva e sociale del territorio. La famiglia Vrenna, ancora una volta, ha scelto di non tirarsi indietro. Il Crotone ci sarà. E per gli squali, dopo la paura, può iniziare un nuovo capitolo.