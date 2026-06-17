Cannizzaro: prima gli applausi a Montecitorio, poi l’incontro per la Reggina

Un applauso spontaneo. Pochi secondi, ma dal peso simbolico forte. L’Aula di Montecitorio ha salutato così Francesco Cannizzaro, al suo rientro tra i banchi parlamentari dopo l’elezione a sindaco di Reggio Calabria. Un momento che rediamo abbia colpito tanti reggini che hanno seguito la scena attraverso i social, al di là delle appartenenze politiche. Il neo primo cittadino è stato accolto da un tributo semplice, ma significativo. Un passaggio istituzionale che racconta il nuovo ruolo assunto da Cannizzaro e il legame, ancora evidente, con la sua attività parlamentare. Un’immagine breve, ma destinata a restare nella memoria di queste prime giornate da sindaco.

La giornata romana e il dossier Reggina

La giornata romana di Cannizzaro, però, non dovrebbe chiudersi con il passaggio alla Camera. Il sindaco resterà nella Capitale qualche giorno in più rispetto al previsto. Sul tavolo c’è anche la questione Reggina. Lo aveva detto durante la campagna elettorale e fino a quando la vicenda non sarà chiusa in maniera definitiva, seguirà il dossier con grande attenzione.

Secondo quanto filtra, da questo pomeriggio potrebbe si aprirà una due giorni molto intensa per la cessione del club amaranto alla cordata rappresentata da Claudio Lotito. L’obiettivo, o quantomeno la speranza, è arrivare entro la fine della settimana a un annuncio sul passaggio di proprietà.

Una fase delicata, attesa da una città intera e da una tifoseria che da settimane vive tra indiscrezioni, attese e silenzi. Poi, come promesso dallo stesso Cannizzaro, il sindaco uscirà di scena. Non prima, però, di aver seguito fino in fondo una partita che per Reggio Calabria non è soltanto sportiva, ma anche identitaria.